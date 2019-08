3 jämedat viga, mida kuulutust koostades vältida tasuks

Keeleliselt vigast kinnisvarakuulutuse teksti kohtab igal sammul, kuid paljud kinnisvarapakkumised on ka sisult vildakad või ülepakutud. Ei saa merevaatena esitleda olukorda, kus magamistoas tuleb taburetile ronida, et naabermaja katuse serva tagant killukest merd näha. Samuti ei paikne korter läbi kahe korruse, kui reaalselt on tegemist esimesel korrusel asuvate eluruumide ja nende all oleva keldriga.