Fotod: Väänas ootab oma paadisilla ja tiigiga multifunktsionaalne kodu uut pererahvast

Suure hoole ja vaevaga kerkinud maja, üldpinnaga 233,6-ruutmeetrit, asub 4958-ruutmeetrisel krundil ning on ümbritsetud rohelusest ja vaikusest. Kuluefektiivsete tehniliste- ja küttelahendustega suurel privaatsel krundil on lisaks isiklik paadisild.

Maja on ehitatud aastal 2002, renoveeritud 2010 ja 2018. Krundile on 2018. aastal rajatud täissoojustusega ning kommunikatsioonidega 16-ruutmeetrine lisamaja, mis on hetkel abihoonena kasutusel.

Majal on kaks teineteisega külgnevat garaaži, neist üks köetav. Kodu kütte- ja valvesüsteeme on muuseas võimalik distantsilt juhtida. Lisaks on siin ka suur terrass, mis ümbritseb maja suisa kolmelt küljelt. Koduaed on kujundatud vähenõudlike taimede põhimõttel, mis tagaks värvilisi õisi kogu kevad-suvise perioodi jooksul. Muru niidab interneti teel juhitav Husqvarna robot.