Mure parkimiskohtadega süveneb: kinnistusraamatusse kandmata koht teeb elu keeruliseks

Tänapäeval on tavaline, et ühe perekonna kasutada on rohkem kui üks sõiduauto ja seetõttu kõigi masinate parkimiseks kortermaja ümber kohti ei jagu. Eriti keeruliseks kujuneb olukord siis, kui läheduses ei ole ka muid parkimisvõimalusi.

Parkimiskorralduse ehk -kohtade jagamise puhul on tegemist kaasomandi eseme kasutamisega, milleks on vaja korteriomanike kasutuskorra kokkuleppe sõlmimist. Selleks on vaja kõikide korteriomanike nõusolekut. Seega ei saa kortermaja juurde kuuluval maal parkimise lahendamist korraldada grupi korteriomanike või piiratud osalistega korteriühistu üldkoosoleku otsusega. Selline otsus on ebaseaduslik ning tõenäoliselt kohtus tühistatav. Lisaks ei ole see ka aluseks parkimiskoha müümiseks koos korteriga.