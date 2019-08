Suur galerii: IKEA näitab, mis eestlasi ees ootamas on

«Kuigi Tallinna väljastuspunkt on väiksem kui IKEA tavapärane pood, pakub see küllaldaselt sisustusideid ning -lahendusi igale kodusisustajale. Lisaks on kohapeal ideedega aitamas IKEA töötajad. Väljastuspunkt hõlmab 1500 ruutmeetrit, kus on realistlikult sisustatud kümneid näidistubasid, näiteks köögid, vanni- ja elutoad, koos aksessuaaride ning dekoratsioonidega, mis aitavad anda ideid kodu sisustamiseks,» lausus Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs.