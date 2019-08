Sel sügisel järgi kodusisustamisel just neid trende

Erinevad tekstiilid ongi sobilik just sügisel mängu võtta, sest need muudavad toa kohaselt hubasemaks. Juba pisidetailid võivad anda toale hoopis teise ilme.

Sügisel sobib väga hästi kodu värskendada maalähedasemate toonidega, näiteks oliiviroheline, mustemad toonid. Need toonid on äärmiselt moodsad ja samas ka traditsioonilised.

Sügisel on värskeid lilli raskem leida kui kevad-suvi perioodil. Siiski võiksid koju muretseda mõned toataimed ja kasuta ka erinevas kõrguses vaase, et tuba huvitavamaks muuta.

Inimesed soovivad järjest enam muuta oma kodusid looduslähedasemaks. Looduslikemate toonide puhul on lihtsam ka kodusisustust vastavalt soovile ja vajadusele muuta.

6. Matt must

Matt must sobib kõikjale ja on ka äärmiselt trendikas. Must lisab kodule juurde palju kontrastsust ja klassikalist ilmet.