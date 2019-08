Kus on kõige parem hoida kohvi?

Parim viis jahvatatud kohvi või tervete ubade värskena hoidmiseks on säilitada kohvi riiulil läbipaistvas, õhukindlas pakendis, eemal valgusest, kuumusest ja niiskusest. Kui külmutad kohvi, siis tekitavad kõikuvad temperatuurid pakis niiskust, mis omakorda mõjutab ka kohvi maitset. Miks siis nii paljud kohvitundjad hoiavad oma kohvi ikkagi sügavkülmas? Ilmselt seetõttu, et nad varustavad ja säilitavad kohvi seal kauem.

Terveid ube võib külmutada kuni kuuks ajaks, kui sa ei võta neid sel perioodil välja. Suure koguse kohvi jaoks jagage see kõigepealt väiksemateks osadeks, seejärel külmutage portsjonid õhukindlates kottides. Kasutama hakates võta külmutatud oad ja pane need sulatamiseks riiulile ning jahutage ja keetke need kahe nädala jooksul.