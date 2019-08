Tere, kool: sisekujundaja annab nõu, kuidas sisustada esimesse klassi mineva lapse tuba

«Kooli minek on põnev nii lapsele endale kui vanematele, kuid samas toob ka muutusi ning muresid. Laps alustab uut eluetappi ning vanemate ülesanne on ta selleks ette valmistada. Üheks vajalikuks ettevalmistuseks on ka lastetoas õppimiseks vajaliku õpinurga loomine,» selgitas Baiba Freija, lisades, et mööblit ning aksessuaare võiks valida koos lapse endaga, sest siis ta tunneb end toas lahedamalt.

Kirjutuslaud kui kõige olulisem mööbliese

Sobiva kirjutuslaua ning toas sellele parima koha leidmine võib osutuda küllaltki suureks väljakutseks. IKEA sisedisaineri sõnul on üheks peamiseks veaks vale suurusega laua soetamine. «Lapsed kasvavad kiiresti, mistõttu lapsevanemad ei soovi igal aastal uut lauda osta ning seetõttu ostavad liiga suure. Alternatiivina võiks mõelda muudetava kõrgusega laua soetamisele, kus lauajalgade kõrgust saab muuta vastavalt vajadusele,» kirjeldas Freija.

FOTO: OPTIMIST / PUBLIC

Sisedisaineri sõnul on küll iga lapse pikkus erinev, kuid enamasti on esimesse klassi mineva lapse kirjutuslaua kõrguseks 70-75 sentimeetrit ning tooli kõrguseks 40-45 sentimeetrit. Ergonoomikat silmas pidades peaks laps istuma laua taga nii, et põlved on 90 kraadise nurga all ning jalad maas.

Laua asukoha suhtes soovitab Baiba Freija aknale lähedal asuvat kohta, et lauale langeks võimalikult palju päevavalgust. Samuti võiks laud asuda vaikses ning rahulikus kohas, kus laps saab muretult õppimisele keskenduda.

Muudetava kõrgusega mööbel kasvab koos lapsega

Muudetava kõrgusega mööbli valimine on ka jätkusuutlik lahendus, kuna aitab kokku hoida iga-aastaseid mööblile tehtavaid kulutusi. IKEA sisedisainer soovitab lisaks muudetava kõrgusega lauale valida ka muudetava suurusega voodi, riiulisüsteemid, tooli jne. «Tänapäeval on olemas mitmeid funktsionaalseid lahendusi. Näiteks on IKEAs beebi võrevoodi STUVA, mille saab muuta tavaliseks voodiks eemaldades ühe voodiääre. Samuti lastevoodi MINNEN, mida saab pikendada 2 meetri ulatuses või laud MICKE, mida saab liita teiste laua- või sahtlilahendustega ning seeläbi suurendada tööpinda. Ka riiulisüsteemidele on võimalus lisada uusi osi, kui tekib ruumipuudus,» kirjeldas Freija.

Ladustamislahendused puhtuse hoidmiseks

Kooli minnes koguneb lapsele ka asju, mida on vaja kusagile paigutada – enam ei ole toas ainult mänguasjad, vaid ka kirja- ja kunstitarbed ning õpikud. «Koolitarvete paigutamiseks sobib hästi näiteks ratastel liigutatav kapp, mida saab hoida kirjutuslaua all ning vajadusel liigutada teistesse kohtadesse. Kui kirjutuslaud on seina vastas, siis saab laua kohale paigutada ka riiuleid, kuhu vajalikke koolitarbeid paigutada,» sõnas IKEA sisedisainer.