Remondiblogi: kaua mõeldud, kaua tehtud saunakene hakkab ilmet võtma

Viimati jätsin juulikuu tegemiste postituses saunajutud teiseks korraks, et jutt seal liiga pikaks ei läheks. Tahtsin saunast natuke detailsemalt rääkida, kuna selle väikese ruumi planeerimisega nägime tohutult vaeva ja vähemalt visuaalselt jäime tulemusega väga rahule. Kas on ka hea leil, saame vastata alles siis, kui saunale ukse ette saame. Nüüd aga pikemalt leiliruumi ehitusest.

Saun oli meil laudise panekuks ammu ette valmistatud. Põrand sai valatud ja plaaditud juba aasta tagasi, sel talvel tegelesime seinte soojustuse ja aurukindluse tagamisega. Kevadel sai elektrikerise jaoks hunnik juhtmeid, peenemaid ja paksemaid, ära veetud. Seekord tuli meil alustada roovi panekuga, kuhu peale tuli horisontaalne termohaavast 120 millimeetrit lai laudis. Horisontaalse laudise panime seetõttu, et saun on meil niigi pisike (1,3x1,3 meetrit) ja ei tahtnud vertikaalse laudisega lisasentimeetreid kaotada: vertikaalse alla tuleb panna topeltroov, et tuulutus oleks tagatud. Nii laudis kui ka kahes mõõdus lavalauad pärinevad HaServ Thermory valikust ja said tellitud Puumarketi kaudu. Kauba kohale jõudmiseks läks ligi 3 nädalat, seega tasub ette tellida varakult.

FOTO: Margit Partei

Laudise panek oli peen töö, kuna elukaaslasel oli kindel visioon, et ühtegi liistu peale ukseliistude meile sauna ei tule. See tähendab, et kõik nurgad tuli lõigata perfektselt, pidades silmas, et tagumine sein ei ole meil küljeseintega sugugi mitte 90-kraadise nurga all, ruum on trapetsi kujuga. Laudise kinnitasime taaskord naelapüssiga ja ühtegi naelakohta näha ei jäänud. Tulemus on lihtsalt nii ilus! Mis ma oskan öelda: minu mees on ikka lihtsalt suurepärane kõigis puidutöödes. Mina olin sauna puhul planeerija ja ehituse assistendi rollis. Et laudis natuke kauem kaunis püsiks, viimistlesin selle läbipaistva Tikkurila saunavahaga. Sama toodet kasutasin ka lavalaudadade viimistluseks.

Seejärel tuli asuda lava ehitamise juurde. Olin vaadanud lõputult inspiratsioonipilte ja lõpuks otsustasime ehitada lühikestest laudadest lava, sest nagu ma juba mainisin, pole meie saun täisnurkne ja see oleks pikkadest laudadest lava puhul silmatorkavalt näha jäänud. Lühikesed lauad aga petavad silma nii ära, et pole arugi saada, et ülemine lava on ühes nurgas 57 ja teises 66 sentimeetrit sügav. Alumise lava sügavuseks jäi 37 sentimeetrit (selle sügavuse tingis kerise ohutuskuja nõue) ja väike alumine aste on sama sügavusega. Ülemine lava asub 110 sentimeetri kaugusel laest, keskmine 45 sentimeetri kaugusel ülemisest ja aste 33 sentimeetri kõrgusel maast. Maast laeni on sauna kõrgus 2,25 meetrit. Lava jaoks kasutasime taaskord 120 millimeetri laiusega lavalaudasid. Lavaseelikud tegime peentest, 42x28 millimeeetristest lavalaudadest.

FOTO: Margit Partei

Kogu lava on kokku pandud nii, et istme osad on ehitatud eraldi restidele ja samuti ka lavaseelikud. Restid asetuvad seintele ja põrandale toetuvale männipuidust konstruktsioonile. Sel moel on vaid mõne kruvi eemaldamisega võimalik kogu lava üpris lihtsalt koost lahti võtta, kui peaks tekkima vajadus midagi remontida, trappi või ventilatsiooni puhastada vms. Männipuidust tugitalad ja -postid toonisime saunavahaga täpselt termohaavaga samasse tooni, kasutades Tikkurila laki ja peitsi värvikaardilt tooni 3442.

Lava alla läks üks lihtne saunavalgusti ja seljatoe taha veekindel LED-riba. Laes on kerise kohal ventilatsiooni sissepuhe ja lava all maas väljatõmme. Otsisime paar päeva ilusaid plafoone, mis termohaavaga kokku sobiks, aga viimaks värvisime lihtsalt valged metallist plafoonid kuumuskindla ahju spreivärviga mustaks.

FOTO: Margit Partei

Keris oli meil ammu ära ostetud. Meie valikuks osutus Huum Drop 6 kW koos Uku neti teel juhitava puldiga. Hetkel ootame veel kerisekive ja sauna ust, milleks valisime Kärt-Briti Kodublogist inspireerituna Jeld-Weni halli kirka klaasi ja pika musta vertikaalse käepideme ning musta lengiga eksemplari. Viimane pidavat saabuma heal juhul augusti lõpus, sest tehas oli juulis puhkusel.