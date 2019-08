Ettevaatust: olmekahjurid otsivad talveks katusealust

Lutikas on sümpaatne loomake, aga temaga koos elada pole kuigi romantiline.

Suve lõpul saab veel soojast viimast võtta ja elu nautida. Kahjurid nii ei arva, nemad otsivad kohta, kus suve pikendada. Ole ettevaatlik - sinu kodu sobib hästi! Ning kord juba sisse kolinud külalistest on keerukas vabaneda. Olmekahjureid on igasuguseid: ühed ihuvad hammast kuiv- ja tangainetele, teised riietele, mööblile, paberile ja ka tubakale. Osa elabki meie kliimavööndis ja tegutseb vaid soojal ajal, osa on kunagi ammu troopikast sisse toodud ja kohanenud eluga meie kodudes. Sügise eel võime endale saada mitmesuguseid soovimatuid majulisi.