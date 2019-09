VAATA OTSE: «Kodutunde» uue telehooaja avaloos on ühes "nukumajas" end sisse seadnud tore noor 4-lapseline eesti pere

Uue telehooaja avaloos on pealtvaadates ühes "nukumajas" end sisse seadnud tore noor eesti pere nelja lapsega. Elatakse põhimõtteliselt kuuekesi kööktoas, kus pole mitte mingeid mugavusi.

On taotletud juba vee ja kanalisatsiooni sissetoomist ning kevadeks peaks see mure murtud olema. Ruumipuudust see kahjuks aga ei lahenda ning selles osas pere ise midagi finantsiliselt ette võtta ei saa.