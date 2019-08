Keskmised üürihinnad on tänavu mõnevõrra kõrgemal kui aasta tagasi

«Varasemalt on ette tulnud, et ootamatult saabuv september viib üüripakkumise sisuliselt nulli ja sellest tulenevalt üürihinnad lakke. Hea on tõdeda, et sel suvel on portaalis KV.EE hulgaliselt erineva suuruse, kvaliteedi ja hinnaga üüripakkumisi igale maistele,» ütles portaali KV.EE juhataja Tarvo Teslon.

Tallinna üürikorterite keskmine pakkumishind on portaalis KV.EE tõusnud aastaga 6,2 protsenti. Keskmine Tallinna üüripakkumiste hind on 12 eurot ruutmeetri kohta.

«Tänavused keskmised üürihinnad on mõnevõrra kõrgemal kui need olid aasta tagasi. Kasvanud konkurents üürileandjate vahel ei ole aga lubanud üürileandjatel hindu meelevaldset tõsta,» leidis Tarvo Teslon. «Portaali KV.EE keskmise üürihinna tõusu taga on osaliselt asjaolu, et tänavu pakkumises olevad üürikorterid on parema kvaliteediga. Samaväärse korteri üürihind on aastatagusest protsent või paar kõrgemal,» analüüsis Tarvo Teslon.

Suurim pakkumiste arv on kahetoaliste üürikorterite hulgas, kus portaalis KV.EE on pakkumisel 380 Tallinna korterit.

«Üürituru kuumim kaup on soodsa hinnaga ühetoaline korter, mis leiab mitu üürihuvilist loetud tundidega. Küll tasub üürileandjatel tähelepanu pöörata, et nelja ja enamatoaliste korterite üüripakkumise nišš on üsna tühi. Maksab mõelda, kas äkki võiks järgmise üüriinvesteeringuna hoopis suurkorteri osta,» soovitas Tarvo Teslon.