Rahvusvahelisel kinnisvaraturul kinnitab kanda uus võimalusterohke müügitrend

Paljud kodumüüjad üle kogu maailma on seljatanud kinnisvara ostukõlbulikuks seadmise ning pakuvad kodu müügiks nii öelda valge karbi kujul. See tähendab seda, et selle asemel, et kodu uuenduskuuriga turgutada, teevad koduomanikud just vastupidist ning esitlevad tühjal kujul ning renoveerimata elamispindu.