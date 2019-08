Kui viimnepäev koidab: 4 märki, mis ennustavad külmiku eluea lõppu

Elektroonikafirma LG esindaja Vjatšeslav Sergejev on kokku pannud mõned soovitused, mis aitavad aimu saada sellest, kas vana külmik püsib ikka oma tööülesannete kõrgusel või mitte.

Liiga lärmakas

Oma igapäevases elus ei pane me isegi tähele, kuidas külmik sisse ja välja lülitub. Niipea kui hakkate kuulma, kuidas külmik töötab, on aeg konsulteerida tehnilise eksperdiga.

Kuigi külmikuid ei saa pidada kõige vähem müra tekitavaks majapidamisseadmeks, ei tohiks töötava külmiku müra olla märgatav, eriti kui tegu on viimase põlvkonna külmikuga, mille sisseehitatud lineaarkompressor vähendab külmiku mürataset 25 protsendi võrra.

Külmikusse kogunevad veetilgad

Kui näete külmiku seintel veetilku, võib selle põhjuseks olla külmiku puudulik jahutusfunktsioon. Esmapilgul ebaolulist detaili märgates peate kindlasti kontrollima, et külmkapi uksetihendi vahele ei oleks kogunenud vett ega hallitust.

Kui veetilgad kogunevad külmiku siseseinale, on see viide tõsisemale probleemile - tõenäoliselt on tegu temperatuuriseadmete vigase tööga. Temperatuuriseadmete rike viib selleni, et toitu ei hoita enam ühtlasel temperatuuril, mis omakorda tähendab, et toit rikneb kiiremini.

Toit ei säili enam värskena

Veel üks märk sellest, et külmik enam ei tööta, on toidu kiirem riknemine. Sama reegel kehtib ka joogipudelite kohta - kui hakkate märkama, et viimasel ajal kulub jookide jahutamiseks senisest rohkem aega, siis ei tööta külmik enam nii, nagu vanasti.

Esialgu ei pruugi see väga suur asi tunduda, kuna toitu võib külmkappi jätta ka lühemaks ajaks ning pudeleid hoida seal kauem, kuid selline külmkapp tarbib kordades rohkem ressursse. Lisaks rahale, mis kulub suurenenud elektritarbimisele, kulub rohkem raha ka toidule, mis tuleb lõpuks söömiskõlbmatuna külmikust välja visata.

Nõuandeks kõigile, kes otsivad külmkappi, mis päriselt ka külma hoiaks – uutel külmikutel on olemas DoorCooling funktsioon, mis tagab kuni 32 protsenti kiirema ja ühtlasema jahutamise, hoides toidu kauem värskena.

Köögis pole ruumi