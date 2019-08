Kolimisega seotud stressiallikas, milles paljud koduomanikud ise süüdi on

Kolimisega kaasnevat peavalu ja meelehärmi saab tõtt öelda juba eos vältida, ometigi ei paista see kodu vahetavaid inimesi kõigutavat. Ameerikas 2000 koduomaniku seas läbiviidud uuringust selgus nimelt, et pakkimise viimasele minutile jätmine põhjustab enim ärevust ja meelepaha. Hämmastavad 45 protsenti küsitletuist tunnistas lisaks, et on viimasele minutile jäetud kohustuse tõttu kaotanud oma pea, kirjutab domino.com.