Fotod: Tartus ootab erakordselt lummav katusealune uut pererahvast

Korteri juurde kuulub lisaks esimesel korrusel asuv panipaik ning valgustatud parkimiskoht maja kõrval. Korteris on soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, mis tagab aastaringselt mõistlikud küttearved. Hoonele on antud energiamärgis C. Korter on müügis ühes selles oleva sisustusega.