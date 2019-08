Kinnistu piiril kasvav puu võib olla nii rõõmuks kui nuhtluseks

Panid 8 aastat tagasi aia äärde kasvama maitsva õunapuu, kuid tänaseks päevaks on see kasvanud nii suureks ja viljakaks, et häirib juba naabreid? Naabrimees ähvardab juba mitmendat korda, et kui sa oma õunapuuga midagi ette ei võta, siis teeb ta seda ise. Kuna naabrimehel endal kogemust viljapuudega ei ole, võib ta kahjustada sinu puud nii, et järgmisel aastal pead selle üldse täielikult maha võtma. Mida siis täpsemalt teha, et kõik oleksid rahul?