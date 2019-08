Maaklerite ametisaladus, mida võiks iga kodu müüv inimene teada

Olgugi, et aknakatted ning kardinad on loodud selleks, et lisada koju eripära ning vaheldust, soovitab New Yorgist pärit maakler Lisa Larson need huviliste majja tulekuks eest tõmmata ning lasta loomulikul päevavalgusel tuppa valguda. Loomulik päevavalgus toob, mis seal salata, ruumi ning selle sisekujundusliku poole imetabaselt esile.