Üllatus: Tallinna kalleimad üürikorterid on vahetanud linnajagu

«Tallinna üürituru kõige nõutumad on ühe- ja neljatoalised korterid,» selgitas City24 juhataja Karin Noppel-Kokerov. «Üürituru levinuim klient on kas iseseisvat elu alustav inimene või lastega pere.»

Absoluuthindades on kalleimad Pirita üürikorterid, kus omanikud pakuvad üürile keskmiselt 108-ruutmeetriseid kortereid ja küsivad keskmiselt 1474-eurost kuuhinda.

Kuna üüriturg on kinnisvara ostmisest-müümisest palju vähem reguleeritud, kaasneb seal Noppel-Kokerovi sõnul tehingutega ka rohkem ootamatusi. «Näiteks üks detail, mida ei teata, on et omanik võib sattuda kaasvastutavaks üürniku elamisloa eest,» rõhutas ta. «Seadus kohustab üürileandjat kontrollima välismaalase elamisluba, ja ta ei tohi sõlmida üürilepingut, mis kestab kauem kui elamisluba.»