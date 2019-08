Fotod: Pärnus ootab mõnusalt hubane boheemipesa päris oma inimest

Korter on äsja renoveeritud ning kogu piltidel näha olev mööbel ja tehnika on juba müügihinna sisse arvatud. Mööbel on kvaliteetne ning kestab hoolsa inimese käte all veel aastakümneid. Kodusoojust jagab siin õhksoojuspump, mis pisike toa krõbedatel talvekuudel kenasti soojaks kütab.