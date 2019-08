Nõuanne: kuidas sobitada omavahel erinevas stiilis söögitoole?

Erinevas stiilis istumisalused tähendavad ühtlasi ka seda, et ei pea enam vaid ühe disaini või toote eelistamisega piirduma, vaid saab kõik oma lemmikud kenasti laua ümber koondada.

«Erinevas stiilis söögitoolid lisavad ruumile isikupära ning tegu on väga lihtsa viisiga, kuidas lisada värvi ja iseloomu oma kodule, ilma et peaks kujunduse peale palju kulutama,» rääkis Tool&Tool tegevjuht Priit Värno. Antud disainitehnikat saab rakendada mis tahes keskkonnas ja igas interjööris ning efekt on alati dramaatiline. Lahendus on lemmik just neile, kellele meeldib riske võtta ning mängida värvi ja tekstuuriga.

Värno sõnul tasub toolide sobitamisel silmas pidada nende kõrgust. «Hea oleks hoida need enam-vähem samal kõrgusel, et hoida ühtsust ning et külalised ei tunneksid end ebamugavalt istudes kõrgel või madala võrreldes kõrvalistujaga,» soovitas Tool&Tool tegevjuht.

Samuti on oluline pöörata tähelepanu värvidele. Üks viis on valida sama tool võimalikult paljudes erinevates värvitoonides, mis on eriti efektne just klassikalise mudeli puhul, või siis erinevad toolimudelid, mida saab ühtsustada sarnase paletiga. Selle lahenduse puhul saab omavahel sobitava kokku täiesti erinevas stiilis toole, valides need sarnases toonis.

«Hea kombinatsioon on ka kooslus vintage ja kaasaegsetest toolidest, näiteks midagi elegantset nagu polsterdatud tugitool ja midagi industriaalset nagu metallist tool. Siin tasub aga silmas pidada, et miksimisega mitte liiga hoogu sattuda. Liiga palju madalaid ja kõrgeid ning uusi ja vanu toole võivad silma kirjuks võtta ning tähelepanu teistelt ruumis olevatelt disainielementidelt ära võtta,» jagas Värno soovitusi.