Puust ja punaseks: kui suurte kuludega peab kinnisvaratehingute puhul arvestama?

Valides omale uut kodu või pannes müüki olemasolevat kinnisvara, tuleb arvestada mitmesuguste kuludega, mis tehinguhinnale lisanduvad. Mõned neist puudutavad nii ostjat kui müüjat, teised aga osapooli eraldi.

Notaritasu

Kinnisvaratehingu olulisimaks kuluks on notaritasu, mida arvutatakse seaduses toodud tabeli alusel, kus konkreetsele tehinguväärtusele vastab kindel tasu. Siinkohal on tähtis silmas pidada, et kuna ostu-müügilepingu tõestamine on kahepoolne tehing, siis tuleb tasu maksta nii ostjal kui müüjal. Sellele lisandub ka käibemaks.

Näiteks, kui ostetava või müüdava kinnisvara hind on 100 000 eurot, on notaritasu 160,40 eurot ja kuna tegemist on kahepoolse tehinguga, on tasu kokku 320,80 eurot, millele lisandub käibemaks. Lisaks tuleb tasuda ka riigilõiv uue omaniku kande tegemiseks kinnistusraamatusse. Sa selle tasu määr sõltub tehinguväärtusest, mis antud näite puhul on siis 110 eurot.

Laenu võtmine ning hindamisakt

Kui peate kinnisvara ostuks võtma laenu, siis tuleb reeglina tellida objektile hindamisakt. Korteri hindamisteenuse maksumus on keskmiselt 170 eurot, maja puhul 270 eurot. Hindamisteenuse tasud on turul ühtlased, kuid kindlasti võiks eelistada mõnd suuremat kinnisvarabürood, mille hindamisakte aktsepteerivad kõik pangad. Kulude optimeerimiseks on laenuvõimaluste väljaselgitamiseks kindlasti mõistlik pakkumine võtta lisaks kodupangale ka kõigilt teistelt pankadelt, sest laenutingimused võivad olulisel määral erineda.

Laenu võtmisega kaasneb ka pangale makstav lepingutasu, mis on tavaliselt 1 protsent laenusummast. Suuremate kinnisvarabüroodega koostöös pakuvad mitmed pangad ka lepingutasu soodustust 50 protsenti, samuti on hindamisakt kuni 20 protsenti soodsam. Pangalaenuga ostmisel tuleb notaris panga kasuks seada ka hüpoteek ning tasuda hüpoteegi seadmise notaritasu ja riigilõiv.

Kinnisvaraportaalides kuulutamine ning maaklertasu

Kinnisvara müümisel tuleb arvestada ka kinnisvaraportaalides kuulutamise maksumusega. Kui kasutate müümisel kinnisvarabüroo abi, siis on see summa kaetud juba maaklertasuga, mis sisaldab kõiki müügiga seotud kulusid – kuulutuste tasu kinnisvaraportaalides, reklaam, profifotod ning aja- ja sõidukulu objekti näitamiseks. Ka siinkohal tasub vahel eelistada suurte ja tuntud kinnisvarabüroode teenust, kuna nende koosseisus tegutseb palju maaklereid, kes teevad omavahel tihedat koostööd, mis aitab tulusamalt ja kiiremini ostuklient leida ning tehinguni jõuda.

Tulumaks ning tulu deklareerimine

Müügitehingu puhul peab arvestama ka tulumaksuga, kuna saadav kasu kinnisvara müügist on maksustatav. Erandiks on see, kui müüte oma kodu, ehk alalist eluaset, mida ei ole vaja deklareerida. Kahe aasta jooksul saab tulumaksuvabalt müüa ühe elukoha. Oluline on, et oleks võimalik tõestada, et see on kasutusel olnud teie koduna. Sissekirjutus elukohana ei ole siinkohal määrav ja seaduses pole ka sätestatud, kui kaua peate seal elanud olema.

Kui soovite kahe aasta jooksul müüa kaks elukohta, peate teise müügi deklareerima ja tasuda on vaja ka tulumaks ning seda teenitud tulult (ostu- ja müügihinna vahe) mitte kogu müügisummalt.