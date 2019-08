Fotod: Pärnumaal müüki paisatud imetabane maakodu sobib kui rusikas silmaauku linnakärast tüdinuile

Pisikeses külakohas asuv maakodu on kerkinud aastal 1927 ning on hoolimata möödunud aegadest hästi hoitud ja hooldatud. Privaatse kinnistuga romantiline maakodu, üldpinnaga 95,8-ruutmeetrit, asub naabritele lähedal, ent siiski piisavalt kaugel, et üksteisel mitte kuklas elada.