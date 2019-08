Kooliaasta pole enam kaugel: viimase minuti üüriabi neile, kes veel peavarjuta

Kõige lihtsam on üürikodude jälgi ajada kinnisvaraportaalist, kuid võid kindel olla, et sinuga paralleelselt teevad seda sajad või isegi tuhanded silmapaarid ja kui mõni soodne üüripakkumine esile kerkib, võib see olla enne broneeritud, kui jõuad reageerida. Seetõttu ära pelga otse ühendust võtta ka kinnisvarafirmade ja -maakleritega, kellel on üürileandjatest tavaliselt oma andmebaas, aga tihti ka investeeringuks soetatud üürikorterid ja muud pinnad, millest võib kas või ajutiselt abi olla.

Kui sa ei leia endale omaette üüripinda, võib kampa lüüa samas linnas õppivate sõprade või kursusekaaslastega ja üürida võimalusel suurema korteri mitme peale. Seltsis on segasem ja ilmselt ka lärmakam, aga sul on vähemalt peavari.

Oma elamispinda on sageli valmis jagama ka mõned pered ning vanurid, et kommunaalkulusid katta. Õpingute alguses ei pruugi toake mõne toreda ja maitsvaid pirukaid küpsetava vanaproua korteris olla kõige halvem variant.

Kui sa pole vaatamata oma ponnistustele õpingute alguseks sobivat üüripinda leidnud ja üürilepingut sõlminud, ei tasu lootust kaotada. Ehk on lühiajaliselt võimalik ööbida sõprade-sugulaste pool või kasutada lühiajalise üüri võimalusi. Mõte on selles, et peale suurt üürikorterite «krabamist» turg rahuneb, nii mõnigi üürileandja, kes on lootnud tipphinda õngitseda, laseb hinda alla, mõni üüriline loobub üüripinnast ja osa sinu õpingukaaslasi leiavad, et neil oleks tark üürikulusid ja seega ka üüripinda jagada.