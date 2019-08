Uuring: 10 teenust, mida moodne eestlane oma kontori lähistele vajab

«Uuring korraldati online’is ja selle baasilt asus Fausto kvartali töötajasõbralikuks muutmisel küsima oma üürnike käest sisendit. Selle tulemusel on alustanud läbirääkimisi potentsiaalsete ettevõtetega, keda kvartalisse kutsuda,» selgitab Fahle pargi esindaja Risto Kukk ja ütleb, et lisaks on täiendatud ehitusprojekte vastavate soovidega. Nii võetakse arvesse, et inimesed tahavad rohkem roheala, eelistaksid aatriumis linnulaulu ja et oleks võimalik töötada aatriumis ja väljas.