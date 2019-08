Eeskujuks kõigile: kuldses eas mees on abikaasa tervise tõttu võtnud kõik majapidamistööd enda õlule

Suurbritanniast pärit 59-aastane Gary Stratmann on haaranud majapidamises ohjad enda kätte, et olla toeks vaevalist haigust põdevale abikaasale. Stratmanni elukaaslasele Lindale valmistavad igasugused majapidamisest ning kraamimisest tulenevad heli põrgupiina. «Selline tunne, nagu lõigataks mul pea skalpelliga läbi,» rääkis Linda väljaandele thesun.co.uk.

Igapäevaselt kõrvatroppe kandev 71-aastane Linda on nimelt ülitundlik väliskeskkonna helide suhtes. Hüperakuusia all kannatava naise meeleelundid reageerivad teravalt meie jaoks harjumuspärastele helidele, alustades nõudepesumasinast ning lõpetades tolmuimejaga. Samuti ei kannata naise kõrvad kõrgeid helisid ning naerukihinat.

See aga tähendab seda, et majapidamistööd ning igapäeva eluga seonduv on jäetud kõik Linda abikaasa õlgadele.