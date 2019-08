Kaasomandi ränk hind: mõnisada eurot miinust iga ruutmeetri kohta

«Kaasomandis korteri ostmine ei tähenda, et koduostjat ootaks kohe ees probleemid,» rõhutas City24 juhataja Karin Noppel-Kokerov. «Kuid korteri ostmisega võtab inimene nagunii mitmeid riske, ning kaasomandis korteriga on potentsiaalsete murede ring laiem. See väljendub ka korteri hindades.»