Paljudes köökides jääb üks sisekujunduslik nõks vajaka

Köögid on kövade tööpindade ja üksluiselt neutraalsete värvitoonide kooslus, mistõttu vajavad need sisekujundajate sõnul paljudes kodudes üht täiendavat lihvi. Valgete ning skandinaavialikult helgete köökide valguses jääb nimelt paljudes kodudes aktsentvärvi ja tekstuuri lisamine tagaplaanile, vahendab thekitchn.com. See muudab toad mõnikord liigagi silmapaistmatuks ja igavaks.