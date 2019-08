Fotod: Nõmmel müüki paisatud pärl on pilgupüüdjaks suisa loodud

Kõikidesse tubadesse on paigaldatud vesipõrandaküte, mida kütab õhksoojuspump. Lisaks kaunile majale on kinnistul ka veel terrassiga saunamaja ning avar panipaigaga garaaž. Kinnistul on lisaks täisautomaatne kastmissüsteem. Maja esimeselt korruselt leiab avara elutoa ühes köögiga, magamistoa, garderoobi, majapidamistoa ja WC lisaks. Teisel korrusel asub aga kolm magamistuba.