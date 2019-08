Pilk peale: Meghan Markle'i kodu on müügis

Los Angelesis on müüki tulnud Meghan Markle'i endine elamu, mille eest küsitakse 1,6 miljonit eurot (1,8 miljonit dollarit). TMZ kinnitab, et tegemist on majaga, mida Markle «Suitsi» filmimise ajal koduks kutsuks, küll aga on ebaselge, kas Meghan ja tema eksmees Trevor Engelson üürisid või omasid seda.

Tegemist on kahekorruselise majaga, mille esimene korrus on avatud planeeringuga.

Fotodelt on näha, et maja on valge, avar ja õhuline, sisustus on kahtlemata maitsekas - on Meghan Markle ju oma stiilitaju poolest tuntud.