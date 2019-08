Kas tõesti uus reaalsus? Pealinna korteri ruutmeeter ületas jälle 2000 euro piiri

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on korteri keskmine hind eelmise aasta juuliga võrreldes kasvanud kümme protsenti, mis on küllalt märkimisväärne.

«Ilmselt nüüd jääbki keskmine hind pidama 2000 euro juurde ja ülespoole. Kerge hinnakasv jätkub, aga kindlasti enam mitte nii kiires tempos. Pigem jäid hüppelised tõusud ja langused eelmisse aastasse ning tänavu on kõik näitajad aasta algusest lausa ebaharilikult ühtlasel tasemel. Kui tavaliselt kukuvad tehingud juulis koos sooja suve ja puhkustega ära, siis tänavu langust polnud. Kinnisvaraturul kestab selgelt rahuaeg, rapsimist pole ning see on tegelikult tervislik nii müüjatele kui ostjatele,» rääkis Vahter.