Ekspert paneb südamele: see ajatu koristusnipp täna enam ei kehti

Ajalehepaber on oma tähtsuse minetanud - omal ajal igas teises majapidamises aknapuhastusvahendina kasutusel olnud paber ei ole enam pooltki nii tihe kui ajakirjanduse algusaegadel, mistõttu ei sobi tänaseid lehti enam klaaspindade puhastamisel kasutada.

Tänased ajalehepaberid on niiskuse osas tundlikumad ning võivad jätta klaaspinnale, kas tüütuid paberikiude või veelgi vastikuimaid sõrmejälgi.

«Kui tegemist pole just sojaubadest valmistatud tindiga, jätab ajalehe paber kindlasti ka teatavad tindiplekid klaasile,» ütles klaaspindadega tegeleva ettevõtte omanik Brad Roberson väljaandele realsimple.com. Selmet, et oma kohustuste pagasit veel ühe või suisa kahe lisatööga täita, piisab kui on käepärast mikrofiibrist lapp ning akende puhastamiseks mõeldud vahend või äädika-vee lahus.