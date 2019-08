Tallinna piirile kerkivad uued haruldaste lahendustega paarismajad

Kokku on kavas elurajooni rajada kolm viie boksiga ridaelamut, millest esimese ehitus algab septembris. Esimeses müügile pandud ridaelamu viies boksis on kõigis viis tuba, üle 100 ruutmeetri sisepinda, avar terrass ja oma hooviala. Vastavalt suurusele on bokside hinnad kas 199 900 või 224 900 eurot.

Vähi hinnangul teeb teiste piirkonna ridaelamutega võrreldes need eriliseks just kallis tippklassi arhitektuur, mis tähendab ka kallist ehituslahendust ja see omakorda kodule head hilisemat väärtust. «Samal ajal on nende 5-toaliste ridaelamute hinnad väga mõistlikul tasemel, sobides hästi suurematele peredele ja teistele avarust hindavatele inimestele,» lisas Vähi.