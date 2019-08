Eestlane ehitab: maalappide hinnad on võtnud tugeva kursi üles

Maade müügipakkumiste hinnatõusu taga on aktiivne kinnisvaraturg kõikides kinnisvaraturu sektorites. Muuhulgas on aktiivne elamumaade turg, mida ostetakse nii arenduseks kui omatarbeks ühepereelamu ehitamiseks.

«Omatarbeks arendamist soosib positiivne meelsus tööjõuturult, kus keskmine palk näitab tugevat kasvu, tööpuudus on madal ja tööhõive on kõrge. Oma tuge pakub laenuturg, kus intressimäärad on pigem madalad ja pangad on laene hea meelega valmis väljastama. Siiski peab arvestama, et pangad ei ole enamasti valmis maaostu rahastama. Samuti võib tõrkeid olla suurematest tõmbekeskustest kaugemal asuvate elamute ostu või ehitamise pangalaenuga rahastamisega,» möönas KV.EE juht Tarvo Teslon.