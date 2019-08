Korteriühistute suveülikool võtab luubi alla juriidikaga seonduva

Korteriühistu toimimisel on juriidikal väga suur roll, mistõttu on ka tänavuses Eesti Korteriühistute Liidu suveülikoolis põhirõhk juriidiliste küsimuste arutamisel.

«Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus on piisavalt kaua juba toiminud, et nähtavale tuua seaduse kitsaskohad,» rääkis EKÜL juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Tema sõnul valmistavad ühistutele enim peavalu põhikirja või selle puudumisega seonduvad probleemid, samuti esindusõigus korteriomanike üldkoosolekul, üldkoosoleku läbiviimise nõuded ning juhatuse ülesanded. «Kuid tihti on tarvis üle korrata ka muutunud põhimõisted, kasvõi näiteks asjaolu, et uues seaduses pole enam tegemist mitte korteriühistu, vaid korteriomanike üldkoosolekuga,» mainis ta. Ühistud avaldasid kevadel ka justiitsministeeriumi palvel aktiivselt seaduse kohta arvamust. «Oleme palju tagasisidet saanud ja seegi näitab, et juriidikaga seonduv läheb inimestele korda,» sõnas Mardi.