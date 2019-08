Internetiostudega liiale läinud koduperenaine sai hädavajaliku õppetunni

Ameerika koduperenaine Alexis Thomas on oma internetiostudega üle piiri läinud. Nelja lapse ema ostud on sedavõrd sagedased, et mõnikord kaob lausa järg käest ära. Nii ka Amazonist tellitud minikülmkapi puhul, mida naine kiivalt oma abikaasa eest varjata soovis.