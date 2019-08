Uus-Veerenni elamuarendusprojekti teine etapp koidab

Uus-Veerenni arendusprojekti teise etapi käigus ehitatakse 2020. aasta lõpuks Veerenni tänava äärde neli kolmekorruselist viilkatusega linnavillat, kus igal perel on oma privaatne korrus. Pille tänava äärde rajatakse kaks nelja- ja kaks kuuekorruselist korterelamut, mille esimestel korrustel on äripinnad.

Uus-Veerenni hoonete vahele rajatakse haljastatud sisehoovid, hubased puhkealad, lehtlad ning laste mänguväljakud. Liiklemiseks ehitatakse välja Pille ja Tiiu tänavad. Parkimine viiakse hoonete alla küttega parkimiskorrusele, kus asuvad ka panipaigad ning jalgrataste hoiukohad. Paljudel korteritel on lodžad ja esimese korruse korteritel avarad terrassid.

Uus-Veerenni korterelamud on B energiaklassiga. Hoonete fassaadidel kasutatakse väärikaid ja lihtsalt hooldatavaid materjale – tellist, klaasi ja terast. Korterites on soojustagastusega sundventilatsioon ja ruumipõhiselt juhitav vesipõrandaküte. Sisekliima, läbipääsude ja erinevate näitude juhtimine on läbi automaatika võimalik nii korteri seinalt kui ka interneti vahendusel.