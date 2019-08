5 põhjust, miks tänane koduotsija ostuotsust edasi lükkab

Kümmekond aastat on möödunud ning turg on olnud taas aktiivne. Müüakse ja ostetakse, hinnad on pidevalt tõusnud. Nüüd kiputakse ostuotsust taas edasi lükkama, sest tundub, et hinnalagi on käes ja loodetakse peatset hindade alanemist, kirjutab Leanika Järve Arco Vara blogis.