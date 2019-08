Tallinna uusarenduste turgu on tabanud madalseis

Taoline lainetus, kus kevad ja hilissügis kipuvad aasta kõige aktiivsemad tehinguperioodid olema ning aasta algus ja suvi on vastukaaluks vähemaktiivsemad, on muutunud trendiks. Tallinna andmed näitavad üsna selgelt, et ehitustööd valmivad peamiselt kevadel ja sügisel ning hiliskevadel ja suvel on uute ehitustööde alustamise kõrgperiood.

Aktiivsus püsib

Tänavune aasta on esimese seitsme kuu põhjal olnud praktiliselt sama aktiivne kui eelmise aasta sama periood: sel aastal on sõlmitud 12 980 korteritehingut, 2018 sõlmiti 12 918 tehingut. Seejuures on tehingute arv kõige enam, ehkki vaid veidi enam kui 70 võrra, vähenenud Harjumaal, mille taga on uute korterite pakkumise vähenemine Tallinnas.

Juulis oli korteritehingute mediaanhind Eestis 1419 eurot ruutmeetri kohta, aasta esimese seitsme kuu võrdluses on mediaanhind suurenenud praktiliselt igas maakonnas. Tehingute mediaanhind kasvab endiselt ning tänavu on keeruline uskuda, et see näitaja väheneb.