Remondiblogi: rabamise alla pandud suvepuhkus tasus end lõpuks võimsalt ära

Juulikuus jõudis viimaks kätte meie kauaoodatud puhkus. Õigemini «puhkus», sest suvine puhkus on viimased kolm suve tähendanud remonti ja ehitamist. Peame juba suuri plaane, kuidas järgmisel aastal lõpuks päriselt puhkame. Aga enne tuleb see korter koduks ehitada ja just sellega me juulis kaks nädalat järjest ilma ühegi puhkepäevata tegelesimegi. Tehtud sai nii palju, et hakkan ilma pikema jututa kohe pihta.

Alustuseks rentis elukaaslane haagise ja veetis terve päeva puitmaterjali üle Eesti kokku ostes ja koju vedades. Viljandimaalt ettevõttest Fraxinus tuli meie ülejäänud korteri põrandalaud. Materjaliks saar, oksavaba natuurlaud laiusega 140 mm ja paksusega 15 mm. Fraxinuses on lauad alati meeldivalt pikad, mitte mingid 40-sentimeetrised lühikesed jupid. Puumarketist tõime neljameetrised laelauad elutoale ja kontorile, samuti kõik puitmaterjali sauna tarbeks.

Esimese suurema tööna võtsime käsile kontori ja elutoa laed. Mõni aeg tagasi tahtsime kõik laed korraga ära teha, aga logistiliselt on selline «kõik-korraga» tegemine meil väga keeruline, sest asju – palju kaste köögitarvete, elutoa ja kontori asjadega, meie vähest mööblit ja tervet kapitäit tööriistu –, aga ka ehitusmaterjali ennast pole meil ju kuskile enam nii väga panna. Trepikoda pole just lõpmatu ruum ja kuuris põranda- ning laelaudu hoida ei saa, ilma et need paari päevaga kõveraks kuivaks. Seega tuli lage jupikaupa tegema hakata. Sama saatus ootab põrandat, kuigi sellega on veel keerulisemad lood...

Lagedes oli kõik laudade panekuks juba mitu kuud tagasi ette valmistatud. Minu töö oli lauad esimese kihi õlivahaga maas ära viimistleda. See oli omaette ooper, sest kuidas sa viimistled 3,9 meetri laiuses toas laudu, mis on 3,9 meetrit pikad? Selleks mõtlesime välja konstruktsiooni, et lauad asetada kaldpinnale, et nad tuppa ära mahuksid. Kuna Osmo tahab vähemalt 12 tundi kuivada, siis pidi laudu veel mitmes jaos värvima.

Kui kolmandik elutoa lage oli paigas ja pikk maa veel minna. FOTO: Margit Partei

Pikkade laelaudade paigaldamine on töö, mida üksinda praktiliselt teha ei saagi. Ronisime vist kolm päeva kahe redeli otsas. Käed said laudade üleval hoidmisest ja kokkulöömisest korraliku trenni. Lisaks tegime juba paigalduse ajal ära ka augud süvistatud valgustite paigaldamiseks. Viimaks oli minu ülesanne teine kiht õlivaha lae all peale pintseldada. Loomulikult pidid ilmad lae all ronides olema kuumad. Täielik saun ühesõnaga.

Teise suure tööna võtsime kätte sauna. Aga sellest räägin ma eraldi postituses järgmisel korral.

Kolmas suurem projekt oli kontor. Et asju vähemaks saada, tuleb toad valmis ehitada, et oleks asju kuskile panna. Loogiline, eksole? Seega võtsime nõuks kontor valmis teha. Õigemini nii valmis, et saaks mööbli sisse tuua. Ust ja liistusid paigaldada jõuab ka edaspidi.

Siis kui lagi oli kontoris paigas. FOTO: Margit Partei