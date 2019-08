Fotod: Tallinnas on turule tulnud täiesti ainulaadne kodu

Tallinnas aadressil Pärnu mnt 102 on müügile tulnud kolmetoaline avar ja suurepärase disainiga korter. Korter asub neljakorruselise maja teisel korrusel ja on täielikult renoveeritud, võttes arvesse maja industriaalset eripära, suurt rõhku on pandud erinevatele disainelementidele.