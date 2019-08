Vaata otse! Kodutunne: Marekit hüütakse tema kodukandis Kohila vallas Päikesepoisiks

Marekit hüütakse tema kodukandis Kohila vallas Päikesepoisiks. Tubli noorsootöötaja, andekas tantsija, kirglik reisisell - selline on ta alati olnud.

23.aprillil toimunud liiklusõnnetus viis Mareki kuuks ajaks koomasse. Nüüd õpib ta usinasti uuesti kõndima. Marek teab, et see võtab aastaid, aga ta on endiselt naeratav ja ja positiivne.