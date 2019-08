Üüriäriks korterit soetades tuleb kõrbemise vältimiseks Eestis linnaosa väga hoolikalt valida

«Üürikorteri ostmist peavad üha rohkemad inimesed mõistlikuks alternatiiviks raha kontol hoidmisele või aktiivsele investeerimisele,» kinnitas City24 juhataja Karin Noppel-Kokerov. «Oluline on siiski teada, et asukoht, aga ka korteri vanus ja korrus mõjutavad korteri tootlust väga suurel määral.»

Enam kui 8000 korteri müügi- ja üüripakkumiste analüüsist selgus, et Tallinna piirkonna kõige suuremad hinnakäärid ostu- ja üürihinna vahel laiutavad Viimsi vallas ja Tallinna kesklinnas. Tänaste üürihindade juures kulub väljaüüritud korteril seal oma ostuhinna tagasi teenimiseks vastavalt 215 ja 213 kuud ehk ligi 18 aastat. Mustamäe ja Pirita korterid teenivad tänaste hindade juures enda ostuhinna tagasi vastavalt 145 ja 151 kuuga ehk pisut enam kui 12 aastaga.

«Päris investeerimisotsuse tegemisel tuleb juurde arvestada ka korteriga seotud kulud, pangalaenu kulud, kinnisvaraturu kõikumise riskid ja väljaüürimisega seotud riskid, teisalt ka inflatsiooni mõju,» rõhutas Noppel-Kokerov. «Oluline on, et ei tormataks ostma lihtsalt seetõttu, et üüriväärtus ületab parasjagu pangalaenu kuumakset. Kinnisvara võib paista lihtsam ja turvalisem viis säästude hoidmiseks kui väärtpaberid, kuid põhjaliku kodutöö ja riskide hindamiseta võib inimene oma raha hoopis kaotada.»