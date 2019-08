Fotod: Tartu ihaldusväärses piirkonnas on müügile tulnud tõeline maiuspala

Supilinnas Tähtvere tänavas on müügile tulnud 1905. aastal ehitatud elamu, mis on 2005. aastal täielikult renoveeritud. Kahekorruselise maja esimesel korrusel on lahendatud köögi, söögi- ning elutoatoa vaheline ala ringliiklusega, mis tagab mugava pääsu hommikupäikesele avatud terrassile ja suurde rohelisse aeda.

FOTO: KV.EE

Elutoas on pimedate sügis- ja talveõhtute soojendamiseks mõnus hubane õhksoojuskamin. Peasissepääsu kõrval asub külalistetuba, mille aknad avanevad vaatega maja ette. Suur akanaga vannituba on piisavalt suur, et rajada samasse ruumi saun.

Teisel korrusel ootab teid ees helge ja valge trepihall vaatega aeda, kaks avarat magamistuba ning dušši- ja tualettruum.

FOTO: KV.EE

Kogu majas on elektriküte ning kütteallikateks on radiaatorid. Esimesel korrusel olemas põrandakütte valmidus, mis mõõdukate kulude tegemisel tagaks veelgi madalamad ülalpidamiskulud.

Krundile on paigaldatud maaküttetorustik. Elamus on olemas valvevalmidus. Maja taga on suur terrass, kus sumedad suveõhtud mööda saata.

FOTO: KV.EE