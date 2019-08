Selgus majas: mis tegelikult su voodis toimub, kui sa voodipesu kord nädalas ei vaheta?

Sisustusportaali Apartment Therapy toimetaja Ashley Poskin tunnistab, et tema majas on viis voodit, kus igaöiselt keegi magab, ja seetõttu juhtub pigem tihti kui harva, et ta ei viitsi voodipesu iga nädala lõpus ära vahetada. Samas painab teda aga juba pikemat aega küsimus, mis siis tegelikult juhtub, kui voodipesu nii tihti ei vaheta nagu reeglid ette näevad. Ta otsustas asja selgeks teha.

Mikrobioloog Laura Bowater lisab, et meie voodis elavad mõnuga kõik bakterid ja viirused, mis sinna satuvad, näiteks kolibakter, salmonella, herpes, noroviirus ja teised tegelased. Ta on pesu vahetamise osas siiski natuke leebem ja ütleb, et kui võtta see töö ette kord kahe nädala jooksul, ei juhtu ka veel midagi hullu, aga pikemalt venitada küll ei maksaks: siis ei ole tegu enam tervisliku «tugevdan immuunsust»-haigusetekitajatega kokkupuutumisega.