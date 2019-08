Fotod: see on viimase 50 aasta kõige jubedam sisekujundustrend

Samsung viis hiljuti osana oma uue teleri turule toomise kampaaniast läbi küsitluse, mis on inimeste hinnangul läbi aegade kõige kohutavam sisekujundustrend, vahendab portaal House Beautiful.

Mitte liiga suure üllatusena selgus, et ülekaalukas võitja on tualetivaip, olgu see paigutatud poti ette või kaane peale, kõige jubedamaks hinnati aga komplekti neist kahest.

Tõsi ta on: kui potiesisel vaibal on veel mingi praktiline väärtus, kui vannitoa põrand peaks külm olema, siis kaanele pandud vaip on lihtsalt ebahügieeniline ja kokkuvõttes täiesti arusaamatu trend.