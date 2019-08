Unustusse vajunud mööblitükk kompab taas elutubade piire

Tõele au andes pole tugitoolid kuhugi kadunud, vaid oodanud seda õiget hetke, et majapidamistes ja sisustusväljaannetes taas tormi teha. Klassikaline diivan+tugitool lahendus ei toimi enam, või kui toimib, peavad mõlemad mööblitükid erinevat nägu olema, et üheskoos muljet avaldada.

Tugitool on olnud osa sisekujundusmaailmast selle algusaegadest saati, mistõttu pole tooli ajutine kadumine pildilt kuigi imekspandav nähtus, kirjutab apartmenttherapy.com. Kui veel mõned aastad tagasi oleks tugitooli valik andnud kodule pigem mõnevõrra vanamoodsa mulje, siis on nüüd risti-rästi vastupidi. Poed on lookas trendikatest tugitoolidest ning ka nende materjali- ja värvivalik on varasemast oluliselt laiem ning pilkupüüdvam.