Maailmas kogub populaarsust meil veel avastamata tasapinna lahendus

Köökide ning vannitubade töötasapinnad muutuvad ühes ajaga. Üks, mis ajatu klassikana ajalooraamatutesse kirja läheb, on kahtlemata marmor. Kuna inimhing on rahutu ning alatasa millegi uue, veelgi kütkestavama ootel, on ka ajaratas oma korrektuurid teinud ning imekaunitele marmortöötasapindadele sinakat varjundit juurde lisanud, kirjutab domino.com.