Hästi hoitud saladus: koduomanikel pole sageli aimugi, milline on parim kodutekstiil

Miskipärast on läinud nii, et paljud pole kursis parima kodutekstiili ehk linase kanga suurepäraste omadustega.

Linasele voodipesule on raske vastast leida, sest talvel on sellega mõnusalt soe ja suvel mõnusalt jahe magada.

Linane kangas sobib praegusel ajal eriti hästi kõige trendikamate sisekujundusstiilidega ja on samas ajatu, nii et pole tarvis karta, et ühel hetkel pole see enam moes.