Kas teadsid: ka hambahari vajab regulaarset puhastust

Hambaharja hoiustamisviisist sõltub suuresti selle eluiga. Soe, niiske keskkond annab rohelise tule bakteritele, kes hambaharjal meelsasti koha sisse võtavad. Selleks, et bakterite pealetungi vältida, tuleb lasta oma harjal püstasendis kuivada. Pärast igat kasutuskorda on mõistlik ka hambaharja vars korralikult vee all pühtaks loputada.