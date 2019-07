Uuenduslik lahendus võimaldab naabruskonnaga detailselt tutvuda laua tagant lahkumata

Maa-ameti fotoladu on pea kogu Eestit kattev kaldaerofotode kogu, kus tänaseks on 2,5 miljonit fotot alates 2006. aastast. Igal aastal lisanduvad uued pildid, mis on abiks kaardistustöödes, võimaldavad leida toimunud muutusi, kuid pakuvad ka silmailu.

Maa-amet teostab igal aastal mõõdistuslende, et uuendada kaardiandmeid. Teiste kaardistusandmete kogumise kõrval tehakse lennukilt kaldaerofotosid. Kaldaerofoto on võrdlemisi tavaline foto – tehtud lennukilt 500 kuni 3100 meetri kõrguselt, kaldega (mitte otse ülevalt alla) ja geopositsioneeritud, see tähendab seotud konkreetse asukohaga. Pilte teeb fotorobot.

«Kui muidu kogutakse kaardistusandmed nii, et seade vaatab otse alla, siis kaldaerofotode eesmärk on toetada kaardiandmete täpsustamist küljelt vaadatuna. See aitab hilisemas töötluses objekte tuvastada. Kaldaerofotod pole ainult kasulikud, vaid köidavad tähelepanu ka oma iluga,» ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. «Kuna pildid on kogunenud pikema aja vältel, miks mitte teha ajarännak – vaadata, kuidas Eestimaa paigad on muutunud või külastada kohti, kuhu tavaliselt ei satu, olgu selleks mõni paik rannikul, rabas või hoopis tööstuspiirkonnas,» tõi Tiits näiteid ja innustas tegema oma ajamasinat.

Aastati on pildistatud piirkonnad erinevad, kuna kordamööda lennatakse ühel aastal üle Eesti põhjapoolsest, teisel aastal lõunapoolsest osast. Lisaks kaetakse lendudega suuremad tiheasustusalad ja seda igal aastal. Seega, kuna tänavu toimusid lennud Eesti lõunapoolsel alal, on 2019. aasta värskeimad kaldaerofotod valdavalt lõunaosast, kuid ka mujal asuvatest suurematest asulatest.

Fotoladu avades ja soovitud piirkonda sisse suumides kuvatakse vaikimisi väiksem valik pilte. Kui soovitakse pilte kindla ala kohta, tuleb kaardil sel kohal klikata, misjärel ilmuvad ekraani paremale serva kõik pildid sellest asukohast. Konkreetse aasta piltide vaatamiseks valige kaardirakenduse vasakult menüüst soovitud aasta.